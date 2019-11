Montella carica i suoi: serve una gara di temperamento e carattere per i tre punti e per Rocco

Vincenzo Montella e la Fiorentina vogliono riscattarsi sul campo fin da stasera con la gara interna di campionato contro il Lecce. Questo è quanto si apprende questa mattina sulle pagine de La Repubblica. Il tecnico della Fiorentina vuol voltare pagina e lasciarsi alle spalle le ultime due sconfitte contro Cagliari e Verona e tornare al livello e al ritmo di un mese fa. Serve una prova di temperamento e maturità da parte dei giocatori viola che questa sera si troveranno un avversario come il Lecce degli ex viola Liverani e Babacar che, recentemente, proprio in trasferta ha ottenuto ottimi risultati. La Fiorentina dovrà riscattarsi dalle ultime gare poco convincenti per tornare alla vittoria e regalare la prima soddisfazione casalinga davanti agli occhi del suo presidente Rocco Commisso, il quale negli ultimi giorni, oltre a festeggiare i suoi settant’anni, ha presentato assieme al staff dirigenziale della società il progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina.