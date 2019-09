Minotti esalta Milenkovic: “Difensore moderno, può essere il suo anno”

Su La Nazione troviamo un’intervista all’ex difensore del Parma, ora commentatore per Sky, Lorenzo Minotti. Focus su Nikola Milenkovic.

Fisico, atletico e con un colpo di testa eccezionale. In due parole, difensore moderno. Questo può davvero essere l’anno di Milenkovic.

Minotti dice di non vedere tanti difensori centrali della sua età con caratteristiche simili. La difesa a tre, secondo Minotti, esalta le doti di marcatore e il fisico del serbo. Cosa gli manca per fare il salto di qualità? Minotti dice che deve affinare la tecnica e avere continuità di rendimento. Domenica affronterà Duvan Zapata. Ecco cosa dice Minotti:

Milenkovic ha tutto per reggere il confronto fisico con Zapata. Lo affronterei usando meno anticipo e più controllo. Se Zapata si mette in moto e parte in progressione è davvero difficile da contenere.