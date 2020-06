Milan, Milenkovic troppo caro. Paquetà la contropartita per abbassare il prezzo

Con il Milan alla ricerca di difensori centrali da affiancare a Romagnoli, Tuttosport rilancia per i rossoneri il nome di Nikola Milenkovic. Come riporta il quotidiano, il ds viola Daniele Pradè sta lavorando al rinnovo del contratto del serbo e ha fissato a 35 milioni il costo del suo cartellino. Una cifra fuori portata per il Diavolo, che potrebbe essere calmierata dall’inserimento nella trattativa di Lucas Paquetà. Il brasiliano piace ai viola, ma la società di viale Fanti vorrebbe tenere separate le due trattative.