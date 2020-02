Milan imbufalito? Per l’AIA l’intervento di Romagnoli è da rigore. Ecco perché

Il Corriere della Sera torna stamani sull’episodio di due giorni fa, quando Romagnoli in scivolata sfiora il pallone in area per poi travolgere Patrick Cutrone; è proprio “sfiorare” il verbo-chiave, perché il pallone non ha cambiato direzione nonostante il tocco del difensore rossonero, e questo, secondo l’organismo arbitrale, basterebbe a decretare l’infondatezza delle proteste del Diavolo. Anche Calvarese ha spiegato l’accaduto in questi termini a Maldini, ma questi rigori un tempo non si fischiavano. “C’è poca chiarezza. Così non va”, chiude il quotidiano.