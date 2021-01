Mercato, Vlahovic “chiude” Caicedo? Valutazioni su Kouamé, sullo sfondo Pavoletti e Torreira

La Nazione fissa a dopo il 20 gennaio il termine per vedere la Fiorentina chiudere i suoi colpi in entrata nel mercato di gennaio, dopo aver completato la scrematura richiesta da Prandelli. Capitolo punta: Caicedo è un obiettivo da tempo, ma l’esplosione di Vlahovic sta rallentando l’affare (l’attaccante non accetterebbe di essere un’alternativa anche in viola). Da capire quale sarà il parere di Prandelli su Kouamé, che ha molto mercato in Italia ma che non è da escludere che venga trattenuto. Duncan al Cagliari aprirebbe le porte ad un possibile scambio con Pavoletti, mentre Torreira vorrebbe lasciare Madrid e Pradè cercherà di far valere il suo rapporto con il giocatore risalente ai tempi della Samp. Infine, il ventilato arrivo di Conti può avere a che fare con il tragitto nel senso di marcia opposto di Milenkovic a giugno.

