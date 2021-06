Mercato, un ex viola medita il ritorno in Italia (e al Torino)

Ljajic attualmente gioca nel Besiktas ma è pronto a cambiare squadra. Che possa tornare in granata?

Secondo quanto leggiamo su Tuttosport, Adem Ljajic, serbo ex viola e Roma, sta valutando la possibilità di tornare al Torino in conseguenza del gradimento di Mister Ivan Juric, che lo accoglierebbe volentieri. Stiamo parlando per adesso di una voce, dato che l'ingaggio di 3 milioni è molto pesante e l'addio dopo la prima esperienza torinese non è stato dei migliori.