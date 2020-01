Mercato: Pedro ha le valigie pronte, oggi incontro decisivo. Poi all-in su Duncan

Per la cessione di Pedro restano da limare gli ultimi dettagli sulla formula. L’idea di base è quella di un prestito con obbligo con percentuale in caso di futura rivendita, ma si potrebbe accettare anche un diritto con un prestito oneroso più sostanzioso. Il ragazzo ha già la valigia pronta: aspetta solo il via libera del suo agente che oggi incontrerà nuovamente la Fiorentina per sancire le ultime formalità.

Intanto, si legge su Stadio in edicola oggi, restano fitti i contatti col Sassuolo per Duncan, ritenuto la vera priorità al momento. Pur consapevoli che potrà servire un investimento da almeno 14 milioni, Duncan resta il preferito. Sa già bene quello che vuole Iachini e la garanzia, tecnico-tattica, è totale: il club neroverde si è rassegnato a cederlo, cerca adesso di strappare solo le condizioni migliori.