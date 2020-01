Mercafir, nessuna frenata: il bando di vendita già la prossima settimana

Il ricorso presentato da Unipol contro la variante per la Mercafir (LEGGI QUI), può rallentare il progetto del nuovo stadio della Fiorentina? No, stando a quanto riferiscono dal Comune di Firenze. Come riporta Repubblica, infatti, la variante, che ha ricevuto l’ok ieri l’altro in Commissione Territorio, urbanistica, infrastrutture e patrimonio, lunedì sarà sottoposta, e approvata definitivamente, con il voto del Consiglio comunale. Poi potrà essere pubblicato il bando di vendita dell’area, probabilmente già nel corso della prossima settimana, al più tardi in quella dopo. Rispettando, su per giù, la tempistica di fine gennaio. La Fiorentina che per il momento rimane in attesa, pronta poi a studiare attentamente il bando e decidere se partecipare o meno.