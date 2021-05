Matricole e meteore: a Crotone spazio a esordienti e desaparecidos?

Potremmo vedere una Fiorentina decisamente modificata per l'ultima uscita della Serie A 2020-2021

Stamani, leggiamo su La Nazione, arriveranno indizi fondamentali per capire se a Crotone la Fiorentina farà massiccio turnover o meno. Out sicuramente Dragowski e Pezzella squalificati, Rosati non sta bene e quindi in porta rivedremo Terracciano. Ma davanti a lui potrebbe esserci spazio per molte meteore della stagione gigliata: Barreca, Callejon, Montiel, Malcuit, Kokorin. Tanti avranno un'opportunità, a cominciare dagli ultimi arrivati (il russo giocherà uno spezzone). E se arrivasse un esordio in Serie A? Il principale indiziato è il terzino della Primavera Fabio Ponsi.