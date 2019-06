Magnifico Rocco: ha capito cos’è Firenze

Adesso Rocco Commisso ha capito, fino in fondo, cosa è Firenze. In tutte le sue sfaccettature, anche le più profonde. Arte, cultura, tradizioni e orgoglio di una città mai allineata. Il proprietario viola – scrive La Nazione – ha capito cosa sono i simboli fiorentini e come sono vissuti. Perché il calcio storico è la sublimazione dell’essenza cavalleresca e della spigolosità della gente nata da queste parti. Spirito ribelle, certo, pronto comunque a rimboccarsi le maniche nelle calamità, ma anche a schierarsi contro il potente di turno. Il Magnifico Messere della finale, e la sua famiglia, hanno visto tutto questo, immergendosi nel corteo dei figuranti, a braccetto con il sindaco Nardella, e nei 50 minuti di partita sul sabbione, intuendo cosa significa tutto questo.