Lunedì di attesa, martedì la decisione sul campionato. In bilico la gara col Brescia

Da Udine a Firenze. Un pareggio in più nella tabella dei risultati e da domani… si vedrà. Già perché – scrive La Nazione – la Fiorentina come tutte le altre squadre della serie A, dopo il fischio finale della partita di ieri, è entrata in una sorta di ’limbo’ che si chiuderà solo dopo la riunione straordinaria che la Federcalcio ha fissato per domani. Dunque, Chiesa e compagni si preparano a un normale lunedì post-partita, segnato però dal dubbio su che cosa potrà accadere il prossimo week-end e anche quelli successivi. Il calendario, nell’attesa, dice che a Firenze dovrebbe arrivare il Brescia (domenica alle 15), ma le sensazioni vanno tutte nella direzione di uno stop alla serie A. E quindi sarà curioso capire come Iachini deciderà di affrontare il periodo di stop forzato, come distribuirà gli allenamenti e come lavorerà per far sì che la squadra possa ripartire con il piede giusto il giorno che Governo e Federazione decideranno di riaccendere il calcio non più minacciato dal Coronavirus.