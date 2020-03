La pista che porta ad Alessandro Florenzi non accende più gli entusiasmi in casa Fiorentina. Pradè lo conosce benissimo, è un po’ come un figlio, tatticamente sarebbe molto utile per la sua versatilità. Ma… il rilancio di Pol Lirola sembra complicare le cose. Dunque, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’esterno in prestito dalla Roma al Valencia non sembra essere un obiettivo primario per il club viola.