L’Inter crolla sul più bello, Montella (in controtendenza) salva la panchina

Spazio ai commenti dopo il pari con l’Inter del Franchi, con la Fiorentina che aggancia nel finale un insperato 1-1 grazie a una prodezza del giovane Vlahovic, subentrato nella ripresa. Questa mattina Alberto Dalla Palma sul Corriere Dello Sport riparte nel suo commento sia dalla frenata della squadra di Conte – ora raggiunta dalla Juve in testa alla classifica – che dal risultato che salva la panchina di Montella. Curioso – si legge – che sia i nerazzurri che i bianconeri siano tenuti a galla dai possibili epurati estivi come Borja Valero ieri, così come il fatto che sia stata proprio l’arma preferita di Conte, ovvero il contropiede, a portare al pareggio viola.

Il gol è arrivato dal giovane Vlahovic, uno che specialmente dopo l’infortunio di Ribery meriterebbe di avere più spazio e che invece Montella, in netta controtendenza rispetto alla Nazionale di Mancini, non gli sta dando. Il tecnico viola si sta affidando ai vecchi, lasciando spesso e volentieri in panchina altri due virgulti come Sottil e Montiel. Il punto di ieri sera, comunque, è diventato un’ancora di salvezza per l’Aeroplanino, a secco da quattro gare in fila, mentre per Conte resta il rimpianto per le occasioni sprecate da Lukaku nella ripresa.