L’esempio del fratello maggiore: Vlahovic rimanga, ma con una squadra forte

I due, ormai fratelli calcistici, sono stati sempre insieme: continueranno anche quest'anno?

Un rinnovo inaspettato e un altro atteso tutta l’estate: il mercato si fa anche con le conferme. La Repubblica(Firenze) dà conto del rinnovo di Milenkovic notando che non sembra sia stata inserita alcuna clausola rescissoria, colpo importante da parte della Fiorentina. E magari l'esempio del fratello maggiore sarà importante per la decisione finale di Vlahovic, che resterà nel migliore dei casi un altro anno: se non verrà allestita nel frattempo una squadra forte, questa potrebbe rivelarsi una vittoria a metà.