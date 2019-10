Le pagelle dei quotidiani su Chiesa: “Timido come un bimbo all’esame di quinta. Poi si fa male”

Battendo per 2-0 la Grecia, l’Italia ha staccato il pass per Euro 2020. La partita di Federico Chiesa è durata solo 39 minuti a causa di un infortunio. Vi proponiamo le sue pagelle dei quotidiani sportivi:

Quotidiano Sportivo, 5,5: in ballottaggio fino all’ultimo con Berna, finisce per cedergli il posto dopo 39 minuti per un problema muscolare. Prima dell’infortunio però, non è che faccia granché, anzi.

Corriere dello Sport, 5,5 (il peggiore): l’avvio è promettente, aspetta la palla larghissimo a destra, quasi calpesta la linea laterale, Stafylidis gli prende presto le misure. L’esterno viola si eclissa e poi deve uscire per infortunio.

Gazzetta dello Sport, 5,5: l’illusione di un paio di tagli e cross in area, poi si adegua al ritmo e si calma. Fino all’infortunio che lo costringe ad uscire dopo 39 minuti.

Repubblica, 5: timido come un bimbo all’esame di quinta. E si stira.