L’ass. Giorgetti: “Ci saranno disagi, ma i problemi saranno risolti

La promessa che arriva direttamente da Palazzo Vecchio

"Si tratta di lavori e investimenti molto importanti, che comporteranno disagi ma poi la soluzioni di problemi annosi della zona, miglioreranno l’ambiente, porteranno valore ai residenti e alla città". Così l'assessore alle grandi opere del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, le cui parole sono riportate dal Corriere Fiorentino. Giorgetti promette che verranno rispettate le tempistiche sia per lo stadio, sia per la tramvia, sia per il parcheggio scambiatore in area ferroviaria.