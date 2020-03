L’appello: “Perché i divi del pallone non dovrebbero tagliarsi lo stipendio?”

Sulla Nazione si legge l’opinione di Paolo Franci, che esorta i giocatori di Serie A a tagliarsi lo stipendio, tema che non è poi così utopico. Tra chi sostiene una linea trasversale (15% per tutti) e chi propone misure alternative (aliquota che cresce con le fasce di reddito), di certo c’è che sarà crac finanziario, con almeno 650/700 milioni di perdite. E allora rinunciare a parte dello stipendio si fa necessario, in linea con i sacrifici del Paese. Perché stavolta baciare la maglia non basta.