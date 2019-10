L’appello dei Verdi: “Riqualificare il monumento Franchi, Firenze non può permettersi due stadi”

Sul Corriere Fiorentino trova anche oggi ampio risalto la questione stadio, con una lettera dei Verdi al quotidiano che risuona come un appello alla politica fiorentina:

Una questione cruciale e complessa come quella dello stadio non può essere portata avanti a colpi di tweet, ma dovrebbe coinvolgere tutta la città, a partire dai suoi organi istituzionali: il Consiglio comunale, commissioni, il Consiglio di Quartiere 2. La scelta sullo stadio è una scelta chiave per l’urbanistica di Firenze, e il dibattito deve essere trasparente e serio. In questi mesi abbiamo sentito proporre di tutto sul tema, ma c’è un punto che è finalmente emerso, e che noi Verdi abbiamo sempre sottolineato: Firenze non può reggere due stadi. Firenze, una città con una sola squadra importante ha bisogno di uno stadio e non di due. Il dato con cui dobbiamo fare i conti è che il Franchi è un monumento. Un monumento abbandonato muore, come il Flaminio a Roma. Il modo che abbiamo per salvare un monumento è viverlo e magari trasformarlo, perché tra l’avere uno stadio accanto a un mercato ortofrutticolo ed averlo inserito in una cittadella sportiva riqualificata anch’essa, in cui c’è la storia calcistica e sportiva della città, non ci dovrebbero essere dubbi su quale sia la strada migliore. Un progetto che rispetta i vincoli della soprintendenza, che avvicina le curve, mantenendo la capienza sopra i 40 mila posti, un progetto che si occupa di tutta la cittadella sportiva. In campagna elettorale abbiamo immaginato un concorso internazionale per il Franchi, questa strada è il modo migliore per scegliere il progetto per quel monumento. Una strada entusiasmante per Firenze, per la sua squadra, per l’architettura mondiale. Altre strade rischiano di finire in un vicolo cieco: puntare sulla piana, che ha bisogno di tutt’altro, o voler tornare con le lancette indietro nel tempo e riproporre ancora l’area Mercafir, sono scelte completamente sbagliate.