Lafont, gennaio decisivo. Il Nantes lo vuole tenere, ma spuntano altre pretendenti

E dire che in estate lo voleva il Real Madrid come secondo. Invece Alban Lafont, portiere ancora di proprietà della Fiorentina, è rimasto al Nantes. Pradè aspetta l’offerta dei francesi, che vorrebbero regalare al nuovo Mister Domenech il riscatto del numero 1. A giugno i due club dovranno vedersi per discutere del riscatto e controriscatto a 4 milioni presente nel contratto; sempre che non vengano rotti gli indugi già nelle prossime settimane, con un’offerta di acquisto intorno ai 10 milioni. Tutto questo al netto dell’interessamento di due club da Spagna e Inghilterra, che contribuiscono a mettere pressione al Nantes. Il ragazzo vuole solo crescere calcisticamente e non considera il ritorno a Firenze come un obiettivo. La Fiorentina, scrive La Nazione, ha solo da guadagnarci.

