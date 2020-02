La settimana di Vlahovic, bomber da trasferta in attesa del rinnovo. Opzione per un anno in più?

A proposito di Vlahovic (che Commisso vuole blindare), La Nazione scrive che ha chiuso una settimana particolarmente intensa: l’incontro con Ibra, l’accelerata per il rinnovo, con una possibilità di inserire un’opzione per il 2026, la partita di Udine all’orizzonte. Occasione per confermarsi ancora bomber da trasferta, visto che cinque delle sei reti in A fino ad ora sono arrivate lontano dal Franchi. Una settimana da festeggiare in compagnia della famiglia in un noto ristorante fiorentino, in attesa di festeggiare il prolungamento della sua esperienza in viola.