Il Corriere Fiorentino utilizza una bella metafora per definire la manifestazione d’interesse presentata ieri dalla Fiorentina al Comune di Campi Bisenzio: è come un firestarter, una scintilla, che prima di diventare fuoco ardente deve scampare ai getti degli estintori. Che cosa si intende? Sarà necessario ottenere l’approvazione di tutti i comuni coinvolti, quindi in minor parte anche Sesto e Calenzano, interessati dal traffico e dalle realtà commerciali; quindi servirà la piena collaborazione di Autostrade, per realizzare il famoso svincolo nei pressi del nuovo impianto. Il rischio è quello di una congestione, da evitare; per il raddoppio di Viale Allende va coinvolta la Città Metropolitana; la questione più spinosa è infine quella con Toscana Aeroporti, che si è detta comunque aperta al dialogo, alla possibilità di affrontare complesse soluzioni tecniche che permettano la coesistenza di entrambi i progetti. Solo dopo aver evitato di spegnersi, la scintilla potrà diventare fuoco.