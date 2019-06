La rivoluzione dei piedi buoni: Bennacer ad un passo. Tutte le ipotesi, da De Rossi a Castrovilli

Servirà ancora un po di pazienza, ma Ismael Bennacer sarà il primo acquisto della Fiorentina. I viola, come scrive il Corriere Fiorentino, hanno praticamente trovato l’accordo con il presidente Corsi ma serviranno alcuni giorni per far sì che il giocatore sciolga le ultime riserve. Su di lui infatti c’è anche il Lione, forte della partecipazione alla prossima Champions League, ma in casa viola c’è ottimismo. Con l’Empoli può riaprirsi un canale di mercato che porterebbe Hancko in azzurro, e un’altra idea può essere legata a Zurkowski.

Gli altri nomi per il centrocampo sono Praet e Mandragora, che Pradè conosce bene e che ha avuto nelle sue ultime due esperienze, mentre per Tonali la concorrenza è forte. In cabina di regia resiste anche la candidatura di Biglia, mentre per De Rossi si attende il primo passo dell’ex capitano giallorosso. Attenzione anche a Castrovilli: reduce da una buona annata in B, sarà osservato speciale a Moena per individuarne il ruolo più congeniale tra quello di mezz’ala o trequartista.