La quota salvezza cambia di continuo. Genoa e Lecce corrono, ma ora sfidano le big

Battere il Milan – scrive La Nazione – per tornare a vincere al «Franchi» dopo la goleada alla Samp per dare la scossa definitiva alla classifica, viaggiando verso quella salvezza diventata il primo obiettivo nel brevissimo termine. E’ vero che, alle spalle, c’è chi (vedi il Lecce) sta schiacciando il piede sul gas, ma la linea dietro la quale confinare la paura al momento rischia di essere più contenuta rispetto ai 40 punti ipotizzati, intorno ai 36. Se le proiezioni dovessero essere essere confermate, ecco che ai viola mancherebbero 8 punti. Ecco perché la Fiorentina non intende sbagliare. Il Genoa affronterà la Lazio in corsa scudetto, la Sampdoria andrà a San Siro contro l’Inter e il Lecce andrà all’Olimpico contro la Roma.