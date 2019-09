La probabile formazione: le certezze di Montella, quarta formazione copia-incolla consecutiva

Stavolta non sembrano esserci dubbi, tutti i quotidiani sono d’accordo nello schierare il quarto undici identico consecutivo da parte di Vincenzo Montella. Si va verso la conferma in blocco del 3-5-2 che ha portato la Fiorentina a tre risultati utili consecutivi, e soprattutto al ritorno alla vittoria dopo 220 giorni. Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e ancora Caceres a comporre la linea difensiva, Lirola e Dalbert instancabili sugli esterni, il trio Pulgar-Badelj-Castrovilli cerniera di centrocampo, Ribery e Chiesa l’attacco-piuma che tanto male può fare al Milan. Nessun dubbio per Gazzetta, CorSport, Repubblica, CorFio e Nazione: le certezze di Montella non verranno cambiate neanche a San Siro.