La moViola: promosso Sacchi. Rosso ok, niente rigore su Schouten

Spazio agli episodi da moviola sui quotidiani dopo Fiorentina-Bologna: l'arbitro Sacchi porta a casa più lodi che critiche

Buona partita per l'arbitro Sacchi di Fiorentina-Bologna, con anche tanti episodi da moviola in campo. Il fischietto vede bene in tutti i momenti dell'incontro, creando anche buon feeling in campo. Per il Corsport vale 6,5 la sua prestazione, con 25 falli fischiati, un rosso e 4 gialli. Buona l'interpretazione sul tocco di mano di Schouten dopo la girata di Castrovilli: braccio molto vicino al corpo. Non ci sono dubbi anche sul rosso: Bonifazi ferma Gonzalez che stava andando via con un intervento diretto, poi frana su Torreira. Bene anche Banti al VAR (6): per lui solo silent-check.