La moviola: non c’è fallo di Gonzalez su Skriniar, Fabbri spesso disastroso

La moviola di Fiorentina-Inter a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport

Redazione VN

Proponiamo la moviola di Fiorentina-Inter 1-3 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport:

CORRIERE DELLO SPORT

Voto 5 per l'arbitro Fabbri, voto 6 per il Var Maresca ("Fa bene a limitarsi al compitino").

"Non bene l'internazionale, sempre i soliti errori: poca uniformità tecnica, assenza di quella disciplinare (l'espulsione di Gonzalez ce l'ha lui sulla coscienza, senza voler trovare giustificazioni ad alcuno), atteggiamento sempre un po' presuntuoso che ha stonato in una partita comunque bella e combattuta. Giusto annullare il gol di Perisic, non c'è fallo di Gonzalez su Skriniar sull'1-0 (contatto di gioco, valutabile solo dall'arbitro), buona la rete di Darmian. Peccato, però, per tutto il resto.

Espulso al 38' della ripresa Nico Gonzalez: a centrocampo mentre era sgusciato via, viene trattenuto in maniera evidente da Bastoni. Come ha già fatto diverse volte (vedi su Duncan nel primo tempo), Fabbri fischia fallo, ma non ammonisce. Dato che quest'atteggiamento è reiterato, finisce per creare tensione fra i giocatori. Gonzalez scatta, chiede il giallo (già questo basterebbe per essere lui il destinatario dell'ammonizione), protesta vivacemente agitando le mani, Fabbri lo ammonisce e gli dice 'Ti mando via'. A quel punto scatta l'applauso, purtroppo anche prolungato, inevitabile il secondo giallo (poteva essere anche rosso diretto) e l'espulsione.

Barella per Perisic, oltre Benassi: ok annullare l'autogol di Nastasic. Ok la rete di Darmian: lo tiene in gioco Benassi sull'assist di Barella".

GAZZETTA DELLO SPORT

Brutta prestazione di Michael Fabbri ieri sera al Franchi. L’arbitro di Ravenna sbaglia a non punire la spinta su contrasto aereo di Nico Gonzalez ai danni di Skriniar nell’azione che al 23’ porta al gol dell’1-0 di Sottil. Nella circostanza c’è anche la corresponsabilità del Var Maresca che attraverso un silent check conferma la decisione del direttore di gara e non lo chiama alla review. Prima del gol della Fiorentina, al 18’, non convince l’ammonizione comminata a Skriniar per fallo su Nico Gonzalez: il fischio ci può stare, il giallo è eccessivo. Al 37’ Fabbri non si accorge di un netto fallo di mano di Biraghi che, saltato da Lautaro, tocca il pallone con un chiaro movimento verso lo stesso. L’azione fallosa avviene al limite dell’area, quindi fuori dalla giurisdizione del Var: se fosse avvenuto all’interno dei sedici metri l’intervento sarebbe stato passibile di review. Corretta invece la valutazione della posizione di Darmian nell’azione che porta al pareggio dell’Inter: l’esterno nerazzurro è tenuto in gioco da Benassi. Nel finale altro errore di Fabbri che non punisce con il giallo una evidente trattenuta di Bastoni su Nico Gonzalez. L’argentino chiede l’ammonizione e protesta in modo plateale, ricevendo lui il giallo. A quel punto perde la testa e prosegue nella protesta applaudendo più volte il direttore di gara che inevitabilmente gli mostra il rosso. Corretta, nel finale, la posizione di Perisic nel gol del 3-1: il croato sull’assist di Gagliardini si trova dietro la linea del pallone. Voto: 4,5