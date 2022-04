La MoViola: Nico rischia, ma non è fallo su Mazzocchi. Bohinen, giusto annullare

Promosso Massa, che dirige in modo autorevole ma senza grossi episodi controversi

GAZZETTA DELLO SPORT - Massa prende 6,5 così come gli assistenti Tegoni e Colarossi. "Partita dal tono agonistico elevato, la tiene in pugno con personalità: due soli cartellini gialli e nessun episodio controverso" scrive la Rosea.

CORRIERE DELLO SPORT - Partita di buona sostanza per l'arbitro, ma non difficilissima Massi si guadagna il 6,5 fischiando 27 falli e tirando fuori solo due cartellini gialli. Corretto non considerare rigore l'eventuale contatto tra Nico Gonzalez e Mazzocchi. Giusto annullare il gol di Bohinen.