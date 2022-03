La moviola: Guida si dimentica qualche cartellino

La moviola a cura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport

È come se avesse deciso di tenere nel taschino i cartellini gialli per un tempo intero, il primo: Guida non sbaglia nella ripresa ma per tutta la prima frazione di gioco lascia sì scorrere scontri, spallate e duelli ma dimentica di mostrare due ammonizioni. La prima: minuto 22, Locatelli salta più in alto di Torreira ma atterra col gomito sulla testa del regista viola. Guida mima l’episodio ma non mostra il “giallo” che doveva al bianconero. Minuto 41’: Milenkovic strattona Kean, anche in questo caso ci poteva stare l’ammonizione. Nel secondo tempo, già dal 12’, le sanzioni (giuste) emergono, addirittura due in un minuto: sono per Pellegrini dopo fallo su Biraghi; per Bonaventura che blocca una “fuga” di Cuadrado; per Milenkovic che, in ritardo, colpisce il piede di Morata; e infine per De Sciglio che frena Ikoné in maniera non regolare. Il vantaggio del Juventus non vede irregolarità: quando Rabiot “arma” la giocata”, Cuadrado è assolutamente in gioco.