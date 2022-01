La moViola: dubbi sul secondo rigore, rosso eccessivo per Odriozola

Prestazione insufficiente per Aureliano in Cagliari-Fiorentina: non convince l'espulsione di Odriozola in occasione del rigore

Redazione VN

Riportiamo la moviola di Cagliari-Fiorentina 1-1 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport:

CORRIERE DELLO SPORT

Voto 5 per l'arbitro Aureliano. Voto 5,5 per il Var Maresca: "Si tiene alla larga da tutto". Partita agrodolce per Aureliano, dove l’agro e il dolce sono i due rigori dati: bene, molto, sul primo (non difficile, ma lo fischia con sicurezza), molte discussioni sul secondo, più sul provvedimento disciplinare (rosso perché?) che sul tecnico (mano in area uguale rigore, alla lettera). La chiude con 37 falli fischiati (aveva una media di 27), un rosso e 6 ammoniti (media 4,60).

Odriozola entra in area del Cagliari, Bellanova lo affronta in scivolata ma sbaglia tutto, tempi e postura, il contatto è inevitabile, senza poter prendere il pallone, corretto assegnare il rigore. Molto più complesso il secondo penalty assegnato: Joao Pedro salta e colpisce di testa, ma anche - in dinamica - sbilancia un po’ Odriozola che è davanti a lui. Il giocatore viola è di spalle e alza entrambe le braccia proprio perché in precario equilibrio, questo alimenta i dubbi sul rigore fischiato, che tecnicamente ci può anche stare (braccia alte ben sopra le spalle). Non convince il rosso per aver evitato una chiara occasione: il colpo di testa di JP10 sarebbe andato fuori e comunque in porta c’era ancora Terracciano (l’indicazione è il giallo).

GAZZETTA DELLO SPORT

La rosea assegna un 5 ad Aureliano. Il direttore di gara ok sui due rigori, che ci sono, ma non convince l'espulsione di Odriozola: la palla sembra diretta nettamente sul fondo. Dura dal campo ma il Var... 6 ad entrambi gli assistenti, Galetto e Margani.