“Luna park viola: manca solo il gol. E la Juve s’inceppa“. Così Il Tirreno su Fiorentina-Juventus 0-0. Ecco cosa si legge nella parte iniziale dell’articolo di Brunella Ciullini:

La Juventus frena, la Fiorentina recrimina. Perché se c’è una squadra che doveva vincere, dentro il catino bollente e stracolmo del Franchi, è quella viola. Cuore, coraggio, grinta, voglia: ci ha messo tutto, trascinata dal maestro Ribery alla prima da titolare, e dalla verve di un giovane di talento come Castrovilli, che alla fine Montella accosta addirittura ad Antognoni e Mancini sta già osservando con attenzione. Una Fiorentina che che ha tirato 12 volte dentro l’area avversaria, 10 angoli battuti contro gli zero della Juve, più del 60% dei duelli vinti rispetto al 37% dei bianconeri (curiosamente vestiti ieri di bianco e rosso). Dunque un predominio assoluto certificato da una prestazione continua e arrembante che ha infiammato i quasi 41.000 spettatori.Un’onda viola che ha trascinato Chiesa e compagni a caccia di un successo che come detto non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Anzi. Il Franchi è stadio ostico per tradizione per la Juventus e si è confermato tale anche per Sarri che certo, dopo lo stop imposto dai problemi di salute, immaginava un esordio ben diverso sulla panchina bianconera.