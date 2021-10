La Juventus ci proverà per Vlahovic. La chiave è Morata

La Juventus provera a comprare Vlahovic in caso di mancato riscatto di Morata

Tuttosport si concentra sul caso Dusan Vlahovic . Si legge che il rischio di un addio a parametro zero è più teorico che reale. Perché conviene tanto alla Fiorentina quanto al giocatore individuare il giusto compromesso per firmare il divorzio a fine campionato. Come per Chiesa, Commisso monetizzerà al meglio la cessione del serbo. Ma molto dipenderà anche dalla volontà dell'interessato. Vlahovic sembra aperta anche a un'avventura inglese, ma negli ambienti serbi continuano a indicare i bianconeri come il club in pole position.

Il dg juventino Federico Cherubini un tentativo lo effettuerà e in questo momento ha il vantaggio di poter programmare. La Juventus in estate non dovrà liberare spazio in rosa a Vlahovic. O meglio: potrà farlo senza inseguire cessioni complicate. I bianconeri entro giugno dovranno decidere se investire 35 milioni per riscattare Morata dall'Atletico Madrid. In caso di passo indietro, ipotesi sempre più quotata anche negli ambienti spagnoli, quei 35 milioni verranno impiegati come punto di partenza per dare l'assalto a Vlahovic che potrebbe costare una sessantina. Ovviamente Liverpool e Manchester City permettendo, soprattutto se dalla Premier League proveranno a giocare d'anticipo in inverno.