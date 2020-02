La Fiorentina ha il carattere di Iachini. La grande reazione risolleva il giudizio finale

La Fiorentina strappa un punto prezioso quanto insperato contro il Milan considerando il gol di svantaggio e l’espulsione di Dalbert. L’analisi de La Nazione:

Il tifoso del Milan Cutrone si conquista un rigore contro il Milan e chiede di batterlo, ma la gerarchia dice Pulgar e come all’andata il cileno segna sul dischetto. Finale elettrico di una partita che la Fiorentina recupera e poi (quasi) vince in 10, è già questo è indicativo per capire lo spirito di una squadra che Iachini – fin lì molto simile a se stesso – decide di appuntire con Cutrone al posto di Castrovilli. Un assetto sbilanciato contro una squadra che negli spazi minaccia di raddoppiare, e un paio di volte quasi ci riesce: eppure è lì che l’allenatore viola decide di rischiare e il risultato poi premia la squadra, che nel recupero sfiora addirittura la vittoria con Caceres. In precedenza la Fiorentina aveva giocato come quasi sempre di conserva o a traino di quello che succede e probabilmente questa probabilmente non è una scelta, ma una conseguenza del suo identikit: zero ricami e appena c’è spazio palla in verticale. Dopo la vendemmia di Genova, dove un paio di dei del calcio hanno aiutato l’intraprendenza della Fiorentina nella prima mezz’ora, contro il Milan è tornata la versione compatta-schiacciata della squadra. Ma la grande reazione in inferiorità numerica ha risollevato il giudizio finale.