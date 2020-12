La Cina chiude i rubinetti, Eder e Pellè pronti a tornare. E la Fiorentina li segue entrambi

La Cina ha deciso di dare un freno alle spese folli dei suoi club e di abbassare di 3 milioni il tetto salariale massimo. Shandong Lueng e Jiangsu Suning hanno già messo in moto le partenze degli italiani Pellè ed Eder. Proprio Pellè guadagna 15 milioni di euro l’anno, quando adesso non potrebbe percepirne, per le nuove disposizioni, più di 1,75. Eder? Lui si “accontentava” di 10 milioni.

Per entrambi i giocatori si registra l’interesse della Fiorentina. Un ritorno di fiamma per Eder, già cercato da Iachini in estate e conteso anche da Bologna e Sampdoria; se ne riparlerà a gennaio. Invece Pellè è libero da fine mese per scadenza di contratto, dunque il suo rientro sarà immediato. E se il feeling con Conte che lo ha lanciato in Nazionale non è mai tramontato (potrebbe essere il vice-Lukaku), anche la Fiorentina sta cercando un bomber. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

TUTTO IL MERCATO DELLA FIORENTINA