La carica del Franchi, in 40mila per l’impresa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, saranno circa quarantamila gli spettatori attesi all’Artemio Franchi per Fiorentina-Juventus. Una gara storica, mai banale, dal sapore particolare. I supporter Viola sono pronti ad incitare la squadra dal primo all’ultimo minuto, per cercare di agguantare i primi punti dell’era Commisso in Serie A. Negli ultimi giorni, in più occasioni, si sono verificate code ai punti vendita, a testimonianza della volontà di riempire gli spalti per aiutare gli uomini di Montella nell’impresa.