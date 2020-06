La battaglia per il calcio in chiaro prosegue: Spadafora prova a mediare

Prima la vittoria del calendario, con la Coppa Italia che, come sempre, verrà trasmessa dalla RAI; poi il campionato, e su di esso il Ministro Vincenzo Spadafora sta portando avanti le trattative. La Gazzetta dello Sport scrive che domani è in programma un incontro con l’AD di Sky, Maximo Ibarra, per realizzare il passaggio di alcune gare, non di cartello, dai canali satellitari a Tv8.

I problemi? Servirebbe un ritocco della Legge Melandri, ma servirebbe anche calmare le altre reti, che verrebbero turbate dall’inserimento di un prodotto concorrenziale ed improvviso all’interno del palinsesto. L’idea, in questo caso, è quella di ridurre in tempistica l’embargo sulle immagini delle partite. Infine, la questione è complicata perché la querelle sui diritti di quest’anno non è ancora risolta.