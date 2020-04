Kouamé: “Vorrei giocare la Champions con la Fiorentina. Ribery? Mi sembra di sognare. Commisso…”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Christian Kouamé. Dice che il suo primo obiettivo è tornare il prima possibile in campo. Un giorno vorrebbe giocare in Champions League con la maglia della Fiorentina. Gli piacerebbe, inoltre, vincere un trofeo e giocare un mondiale con la sua nazionale. Per quanto riguarda il primo gol, non ha ancora pensato a come lo festeggerà: “Sicuramente sarà un momento bellissimo. Qualcosa di liberatorio che dedicherò alla mia famiglia e a tutti coloro che in questi mesi stanno facendo di tutto per combattere questo terribile virus“. Sogna di segnare all’esordio, magari sotto la Fiesole, “anche se temo che per molto tempo non potremo avere i nostri tifosi allo stadio“.

Kouamé si sofferma anche su alcuni singoli. Su Ribery: “Mi sembra di sognare sapendo che presto mi allenerò con un simile fenomeno. Franck ha una fame incredibile, nonostante abbia vinto tutto“.

Su Chiesa:” È giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in nazionale. Vive per il calcio, ha una forza straripante. Sarà un piacere giocare con lui“. Su Vlahovic e Cutrone: “Ragazzi d’oro. Siamo ben assortiti nel reparto offensivo“. Non poteva mancare una battuta su Commisso: “Mi ha colpito tutto di lui. Il suo attaccamento alla Fiorentina, ai calciatori, ci tratta come se fossimo tutti suoi figli. Ricordo la sua telefonata subito dopo il mio acquisto in cui mi ricordava che era rimasto molto colpito dal gol che avevo segnato a Marassi proprio contro la Fiorentina“.