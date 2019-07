Keita, la Fiorentina prova ad abbassare le pretese del Monaco. Ma c’è concorrenza dalla Premier

Il futuro di Keita Balde sarà probabilmente lontano dal Monaco. Come scrive La Nazione, il club francese ha dialogato con la Fiorentina per sondare la disponibilità del club viola, uno dei pochi club interessati. Ma non a 34 milioni, cifra fuori mercato che ha fatto scappare anche l’Inter dalla prospettiva di riscatto. Il club del Principato proverà a smussare le pretese, cercando però di ottenere il riscatto obbligatorio a 25 milioni bonus compresi. Se per il senegalese a Firenze c’è la prospettiva di essere protagonista in una squadra dagli obiettivi ambiziosi, dalla Premier arrivano le sirene dell’Arsenal – dove sarebbe uno dei tanti attaccanti della rosa -. La Fiorentina è tornata ad essere un club appetibile, anche se fuori dalle coppe, e i suoi agenti sono al lavoro. Il suo ingaggio è comunque importante: 3 milioni di euro.