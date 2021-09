Italiano recupera un centrocampista per l’Udinese. Venuti ancora a parte

Niente da fare, per il momento, per Venuti

Buone notizie per Vincenzo Italiano: come scrive La Nazione, Pulgar ha recuperato dal risentimento muscolare che lo aveva tenuto fuori contro l'Inter. Il cileno sarà convocato e in ballottaggio con Torreira per giocare dal 1'. Meno ottimismo per Venuti (ancora a parte), al posto del quale dovremmo vedere Odriozola, risparmiato per buona parte dell'ultima gara. In attacco è Sottil il candidato a sostituire Gonzalez con Callejon dalla parte opposta, mentre in difesa si ripropone il ballottaggio a tre accanto a Milenkovic: il favorito stavolta pare essere Igor.