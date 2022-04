Italiano punta sul ‘fattore Franchi’: ecco quanti saranno i Viola sugli spalti

La carica del Franchi!

Gente, tanta gente. Quella che ci sarà oggi pomeriggio al “Franchi”, tutti dal cuore e dalla fede viola, tutti uniti per trascinare la Fiorentina ad una nuova vittoria e avvicinare il traguardo Europa. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come oggi a sostenere la Fiorentina ci saranno circa 28 mila spettatori: a testimonianza dell’entusiasmo nei confronti di Italiano e la squadra. Dopo gli ottomila che mercoledì pomeriggio si sono dati appuntamento allo stadio per vedere un semplice allenamento, ecco i quasi trentamila per la partita contro il Venezia in un’occasione che può sembrare banale ma non lo è.