Italiano premiato ancora: con lui un altro allenatore fiorentino

Altro riconoscimento per il sorprendente allenatore gigliato

Serata di gala oggi lunedì alla Fattoria Il Palagio a Scarperia, con il 24° Premio Internazionale "Le Velo-L’Europa per lo sport" e la consegna di cinque premi ad altrettanti personaggi del mondo sportivo, non solo per i risultati ma anche per i valori come impegno e umanità. Tra i premiati, il fiorentino Marco Baroni, attuale allenatore del Lecce del direttore ex viola Pantaleo Corvino. Il tecnico viola Vincenzo Italiano invece, riceverà l’Italian Football Awards al miglior allenatore tra i più giovani per quanto fatto lo scorso anno con lo Spezia. Si tratta del secondo riconoscimento in pochi giorni dopo il premio Maestrelli. Lo scrive La Nazione.