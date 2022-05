Italiano e Barone, parte 2: ecco la data del secondo incontro

Italiano, altro faccia a faccia con Barone e la dirigenza viola. Fissata la data dell'incontro

Domenica, dopo la vittoria contro la Juventus, c'è stato un lungo incontro tra Italiano e Barone per mettere a fuoco le strategie viola in vista della prossima stagione. Ma i faccia a faccia non sembrano essere finiti qui. Infatti, come riportato dalla Nazione, la dirigenza viola ha dato appuntamento all'ex Spezia per l'8 Giugno, data fondamentale per il futuro di questa squadra. Barone è partito per assistere all'inaugurazione della nuova sede della Lega a New York e starà via un po' di giorni. Al suo rientro, ci sarà l'incontro con Italiano per capire le ambizioni della nuova Fiorentina europea.