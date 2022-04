Italiano chiede intensità: ora è il momento di Cabral

Ora è il momento di Arthur Cabral. Il brasiliano ha lavorato duramente in questa pausa e Italiano ha bisogno di lui per il finale

Sarà un mese e mezzo di fuoco quello che attende la Fiorentina sulla strada dell'Europa. Si parte oggi nel derby con l'Empoli e - scrive Repubblica - comincerà un rush finale da approcciare con grande convinzione. Anche perché l'andata segnò una sconfitta che ancora brucia e Italiano non ammette cali di tensione. Il tecnico punta sulle certezze per confermare la crescita dei suoi e dare continuità al percorso tracciato. Oggi, ma non solo, sarà anche il momento di Arthur Cabral: il brasiliano si sta adattando ai dettami dell'allenatore di Ribera e la sosta gli è servita per rodare i meccanismi. La Fiorentina ha bisogno dei suoi gol, che peraltro non sono mai mancati nella sua carriera. Sarà lui a dare maggior concretezza alla squadra viola, dimostrando di essere l'attaccante giusto al momento giusto.