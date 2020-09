Inter, la probabile formazione: difesa improvvisata, Gagliardini favorito su Brozovic. Eriksen…

Non dovrebbero esserci enormi sorprese per quanto riguarda l’Inter che questa sera aprirà il proprio campionato contro la Fiorentina. Difesa da reinventare per il tecnico salentino con i tre davanti ad Handanovic che saranno con tutta probabilità D’Ambrosio, Bastoni e il nuovo arrivato Kolarov. Dubbio sulla fascia sinistra con Perisic favorito su Young, mentre a centrocampo ballottaggio tra Gagliardini e Brozovic, con il primo favorito secondo la Gazzetta dello Sport. Eriksen dovrebbe invece agire alle spalle della Lu-La.

La probabile formazione: Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Hakimi, Barella, Gagliardini/Brozovic, Perisic/Young, Eriksen/Sensi, Lautaro Martinez, Lukaku

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA