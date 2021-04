Inter, Juventus e Milan in Superlega: club per loro esclusione dalla Serie A

I giocatori delle squadre scissioniste rischiano la partecipano a Mondiali e Europei

È stata una notte a suo modo storica per il calcio europeo e mondiale. Dodici società (le italiane Inter, Juventus e Milan, le spagnole Atletico, Barcellona e Real Madrid, e le inglesi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) hanno ufficialmente la Superlega. Reazioni inevitabili a ogni latitudine, calcistica e non, Italia compresa. Come scrive La Repubblica, alcuni club, cioè Atalanta, Cagliari e Verona, sono favorevoli all'allontanamento da ogni competizione di Inter, Juventus e Milan. Si profila una stagione di battaglie legali, che gli scissionisti, i quali in teoria non vogliono abbandonare i campionati nazionali, hanno messo in conto.