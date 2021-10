Iniziative e tariffe agevolate. Sarà un Franchi sempre più pieno di bambini

La Fiorentina tiene particolarmente al tema relativo ai più piccoli. Oltre 1.000 ragazzi sono attesi oggi allo stadio

Il tema del calcio giovanile e della fidelizzazione dei più piccoli nei confronti della Fiorentina è qualcosa che sta particolarmente a cuore al presidente Rocco Commisso. Con la riapertura degli stadi al 75%, anche i bambini sono pronti a tornare al Franchi insieme alle proprie famiglie. Oltre ai tanti mini abbonamenti venduti, le porte dello stadio si aprono anche per le scuole e per le società sportive affiliate alla squadra gigliata: ben 68. Come scrive Repubblica Firenze: "La promozione dedicata alle società affiliate prevede tariffe molto convenienti sui settori di Ferrovia e di Maratona. Prezzi simbolici ( uno o due euro per gli under 14) che vogliono spingere bambini e genitori a riempire il Franchi adesso che finalmente è possibile".