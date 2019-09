In futuro ancora 3-5-2? A stare fuori uno tra Chiesa e Ribery

La Fiorentina insisterà con il 3-5-2? Il modulo visto contro la Juve non prevedeva l’inserimento di una prima punta, ma adesso con Pedro nel caso Montella decidesse di riprovarci, a stare fuori sarebbe uno tra Chiesa e Ribery. Per una questione di equilibrio infatti, né Dalbert né Lirola abbandonerebbero il loro posto sulle fasce. Come scrive Repubblica, la soluzione ideale resta il 4-3-3, modulo con cui la Fiorentina ha cominciato la stagione. Pedro riferimento centrale, Chiesa e Ribery sulle due fasce a creargli assist con le loro accelerazioni.

