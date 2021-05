In campo Fiorentina e Napoli. Per tanti Viola l’ultima al Franchi

Non solo Iachini, anche per alcuni calciatori si preannuncia un addio

Vigilia di Fiorentina-Napoli che domani si scontreranno allo stadio Franchi. Per tanti giocatori in maglia gigliata, questo match potrebbe essere l'ultimo in casa con la maglia Viola. È quanto si legge nell'edizione odierna di Tuttosport. Milenkovic in scadenza nel 2022, Ribery a giugno, Pulgar e Pezzella. Senza, ovviamente, dimenticare il tecnico Beppe Iachini. Questi i nomi fatti dal quotidiano.