In attesa… di non attendere più: alla Fiorentina serve un’alternativa

64% di possesso palla, 84% di accuratezza dei passaggi: i dati, scrive La Nazione, danno ragione ad una dominante Atalanta. La Fiorentina però non cambia atteggiamento, resta la stessa sia con le piccole sia con le grandi, e questo alla lunga rischia di passare da certezza a limite. La sola qualità di Castrovilli sembra non essere sufficiente a fornire un’alternativa allo schiacciamento delle linee: palla lunga e pedalare, in attesa di Duncan. E di trovare il modo di esaltare Cutrone, troppo lontano dall’area di rigore; in questo momento, allora, meglio Vlahovic, che protegge la palla con potenza.