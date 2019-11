In arrivo un vertice società-Montella-squadra: ora sono tutti sotto esame

La prossima settimana è programmato un vertice tra società (per voce di Pradè e Barone), allenatore e squadra per fare chiarezza sul momento della Fiorentina. Il concetto è chiaro: dopo la batosta di Cagliari tutti sono sotto esame. La proprietà si aspetta un cambio di passo da Montella, per evitare che si rimettano in moto voci su un avvicendamento in panchina, e uno scatto in avanti dai giocatori. Chiesa, Boateng e Badelj, ma anche Pedro e Ghezzal. Lo scrive La Nazione.