Ilicic-Muriel, chiaroscuro in viola e abbaglianti col Gasp rilancia-fenomeni

“Alcuni allenatori lo prenderebbero a ceffoni”, “elettroencefalogramma impazzito”. Ecco come La Gazzetta dello Sport definisce il Josip Ilicic prima dell’Atalanta, tra Palermo e Fiorentina, quando lo sloveno alternava giocate sublimi a clamorosi passaggi a vuoto. Gasperini è entrato nella sua testa da tre anni e gli ha permesso di diventare un vero top player da 15 gol in campionato e 5 in Champions. E che dire dell’altro, fresco ex viola? Luis Muriel ha appena stabilito il record di gol dalla panchina in un campionato di A, 9 centri su 15 totali. Impossibile per difensori affaticati prendergli le misure, adesso è l’asso nella manica del Gasp per spaccare le poche partite che i suoi titolari non riescono a condurre già nel primo tempo. E la Fiorentina aveva in rosa tutto questo ben di Dio…